«Вы должны понимать это». Нуньес объяснил, почему Гакпо долго не мог забить за «Ливерпуль»

Гакпо забил первый мяч лишь в седьмом матче за «красных». За это время на Коди обрушилась лавина критики, ведь голландец перешел в клуб за приличную сумму.

Дарвин Нуньес, который в «Ливерпуле» столкнулся со схожей проблемой, объяснил, почему новичок «красных» так долго не мог отличиться:

«В «Ливерпуле» собрались первоклассные футболисты. Мне нужно было лучше понять, как они играют, им тоже нужно было узнать мой футбол. В этом и есть вся суть адаптации. Они привыкают к тому, как я играю, и, в свою очередь, я привыкаю к тому, как играют они. Со временем мы начнем видеть некоторые хорошие и позитивные результаты. Например, Гакпо – качественный игрок, просто первоклассный. Он также силен физически. Я уверен, что он сможет осчастливить болельщиков «Ливерпуля». Но вы должны понимать, что он приехал сюда в тот момент, когда мы находились не в лучшей форме. Ему тоже необходимо время, чтобы освоиться. Думаю, он хорошо проявил себя в играх и до матча с «Эвертоном». Надеюсь, со временем у меня разовьется отличное взаимопонимание с одноклубниками и я продолжу приносить радость болельщикам «Ливерпуля».

Уругваец присоединился к «красным» летом прошлого года. Дарвин сыграл за команду Клоппа 27 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста. На счету Гакпо один гол в семи играх.

Как считаете, когда оба футболиста окончательно адаптируются в новой команде?