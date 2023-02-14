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Мерсисайдское дерби чуть не закончилось дракой, и виноваты в этом игроки «Ливерпуля»: тянули время и дразнили соперников

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Очень странно вела себя команда Клоппа.

В понедельник вечером «Ливерпуль» прервал серию без побед в АПЛ. Команда Юргена Клоппа обыграла «Эвертон» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0.

«Красные» выиграли в чемпионате Англии впервые в этом году. В четырех предыдущих матчах лиги «Ливерпуль» трижды уступил и один раз сыграл вничью.

Дерби могло закончиться дракой – «красные», в частности Эндрю Робертсон после откидки мяча чуть не подрался в вратарем соперников и в целом вел себя странно.

Дарвин после финального свистка вместо нормального рукопожатия начал показывать сопернику счет на пальцах.

Игроки «Эвертона» были в бешенстве и их можно понять – сложно припомнить, когда команда Клоппа вообще так себя вела.

3 комментария

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_El Nino_
Прямо нагло время никто не тянул, так как это делал когда Пикфорд)
А эти мелкие провокации ответ на грубую игру деревянных ирисок.
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Андрей Andrey
сколько лет Эвертон играл грязно и ломал игроков Ливерпуля. а тут раз решили спровоцировать и Эвертон взбешён🤣🤣 теперь будут знать как это
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vladimir.kostrichko
Честно говоря я тоже удивлен....Видимо сыграл фактор Эвертона,столько лет те себя провоцировали и вот теперь уже надоело.
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