Мерсисайдское дерби чуть не закончилось дракой, и виноваты в этом игроки «Ливерпуля»: тянули время и дразнили соперников

Очень странно вела себя команда Клоппа.

В понедельник вечером «Ливерпуль» прервал серию без побед в АПЛ. Команда Юргена Клоппа обыграла «Эвертон» в мерсисайдском дерби со счетом 2:0.

«Красные» выиграли в чемпионате Англии впервые в этом году. В четырех предыдущих матчах лиги «Ливерпуль» трижды уступил и один раз сыграл вничью.

Дерби могло закончиться дракой – «красные», в частности Эндрю Робертсон после откидки мяча чуть не подрался в вратарем соперников и в целом вел себя странно.

Дарвин после финального свистка вместо нормального рукопожатия начал показывать сопернику счет на пальцах.

Игроки «Эвертона» были в бешенстве и их можно понять – сложно припомнить, когда команда Клоппа вообще так себя вела.