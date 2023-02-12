Коди Гакпо отпраздновал свой первый гол за «Ливерпуль» в стиле Ван Дейка

Во вчерашнем матче «Ливерпуля» с «Эвертоном» произошло знаковое событие – Коди Гакпо забил свой первый гол за «красных». И сделал он это в стиле Вирджила ван Дейка – своего товарища по сборной Нидерландов, который был одним из тех, кто убедил Коди перейти в «Ливерпуль».

Гакпо забил на 49-й минуте матча после передачи Трента, сделал счет 2:0 и повторил празднование Вирджила.

Интересно, что сам Ван Дейк свой первый гол тоже забил «Эвертону» - это произошло в Кубке Англии пять лет назад.