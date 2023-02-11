Трент – лучший, Жота– худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Эвертона»

В 23-м туре АПЛ на «Энфилд» заглянул «Эвертон».

Дела обеих команд в этом сезоне идут так плохо, что некоторые болельщики считают это мерсисайдское дерби последним на долгое время. В новом году «Ливерпуль» набрал лишь одно очко в Премьер-лиге, а «Эвертон» и вовсе борется за выживание. Но в какой бы форме не были команды, в дерби каждый клуб надеется на победу.

«Ливерпуль» сразу взял игру под контроль, но «Эвертон» держался почти до перерыва. На 36-й минуте Нуньес с левого фланга отправил мяч Салаху, Мо ворвался в штрафную и в касание замкнул передачу Дарвина. Этот гол помог египтянину набрать сотое очко по системе «гол+пас» (71+29) на «Энфилде». Для этого фараону понадобилось 104 матча.

Через четыре минуты после начала второго тайма случилось чудо – Гакпо наконец отличился за «Ливерпуль». Коди лишь в седьмом матче записал на свой счет первое результативное действие за «красных». После классной передачи Трента новичок команды Клоппа с пары метров вколотил мяч в ворота гостей.

В оставшееся время никто больше не забил. «Красные» одержали первую победу в АПЛ в 2023 году.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Эвертона»

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