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Гакпо наконец забил за «Ливерпуль»! Хейтеры Коди остались без шуток про агента 007

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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В седьмом матче за «Ливерпуль» Коди Гакпо наконец сумел забить. В этом новичку «красных» помог Александер-Арнолд. 

Правда, мяч голландца мало кто назовет красивым. Оценить его можно даже по скриншотам:

Гол хоть и получился достаточно будничным, но для Коди и всей команды он был очень важен. Во-первых, Гакпо забил в дерби. Во-вторых, голландец записал на свой счет первое результативное действие за новый клуб.

До встречи с «Эвертоном» Коди провел за «красных» шесть матчей, в которых не забил и не отдал голевую. Хейтеры «Ливерпуля» потирали руки в ожидании дерби, ведь этот матч должен был стать для Гакпо седьмой игрой за новую команду.

Если бы и в этой встрече юноша не смог отличиться, он бы получил от хейтеров прозвище агент 007 – 0 голов, 0 ассистов, 7 матчей. 

Но Коди забил, дальше – больше. 

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