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FSG дал обещание Клоппу в преддверии летнего трансферного окна. Юрген наверняка уже потирает руки

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Осталось дождаться конца сезона.

Как сообщает The Times, владельцы «Ливерпуля» заверили Юргена Клоппа, что он получит полную поддержку в летнее трансферное окно.

FSG ясно дал понять, что главному тренеру предоставят «значительные средства», чтобы подписать необходимых игроков для усиления состава, в котором превалируют игроки в возрасте. Американская инвестиционная компания готова поддержать Клоппа, его не планируют заменять другим тренером.

Хоть «Ливерпуль» в настоящее время и выставлен на продажу, FSG настаивает на том, что летом они готовы потратить деньги, если компания будет во главе клуба к тому моменту.

Зимой команда подписала только одного игрока ― Коди Гакпо. Летом Клопп надеется подписать несколько новых игроков, а его главной целью является полузащитник Джуд Беллингем.

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