«Игроков множество, но есть только один Юрген Клопп». Каррагер о будущем тренера в «Ливерпуле»

«Очевидно, в «Боруссии» пожалели, что отпустили Юргена Клоппа, когда он сделал в «Ливерпуле» то, что сделал», - заявил Джейми Каррагер для Sky Sports.

«Игроков множество, но есть только один Юрген Клопп. На кого можно поменять Клоппа? Есть и другие тренеры, но мы знаем, что в «Ливерпуле» сейчас работает особенный специалист».

«Да, команда проводит неудачный сезон для команды, каждый должен взять часть вины на себя, но Клопп остается для меня особенным».

Сейчас ходит множество разговоров о будущем Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но клуб не намерен расставаться с немецким специалистом. Клопп может сам решить уйти, если ситуация усугубится, но этого точно не случится в середине сезона.