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«Игроков множество, но есть только один Юрген Клопп». Каррагер о будущем тренера в «Ливерпуле»

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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Очевидно, в «Боруссии» пожалели, что отпустили Юргена Клоппа, когда он сделал в «Ливерпуле» то, что сделал», - заявил Джейми Каррагер для Sky Sports.

«Игроков множество, но есть только один Юрген Клопп. На кого можно поменять Клоппа? Есть и другие тренеры, но мы знаем, что в «Ливерпуле» сейчас работает особенный специалист».

«Да, команда проводит неудачный сезон для команды, каждый должен взять часть вины на себя, но Клопп остается для меня особенным».

Сейчас ходит множество разговоров о будущем Юргена Клоппа в «Ливерпуле», но клуб не намерен расставаться с немецким специалистом. Клопп может сам решить уйти, если ситуация усугубится, но этого точно не случится в середине сезона.

2 комментария

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Yri Yrov
Я забыл тот сезон где все игроки были травмированы, Ван Дейк в матче с Эвертоном, с тех пор команду преследовали одни травмы за другим, они могли в лч не попасть ещё тогда, но Алисон забил с углового и вытащил в зону Лч, я думал хуже того сезона уже не будет, как я ошибался
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moldfan
Караггер отреагировал, как должен отреагировать любой адекватный болельщик Ливерпуля. Каждый раз офигеваю от короткой памяти людей.

Юрген Клопп своей работай в Ливерпуле, заслужил немного терпения и доверия. Как минимум до конца этого дурацкого сезона, людям нужно еще сильнее его поддерживать.

При этом возможно, что как и было с Боруссией, просто он выжжал все из этой команды, и нужно уходить. Но точно увольнять или призывать увольнять его нужно не сейчас.
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