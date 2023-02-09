Луис Диас активно восстанавливается после травмы колена — возможная дата возвращения футболиста стала известна

Луис Диас все ближе к полному восстановлению и возвращению в состав «Ливерпуля». Нападающий поделился в социальных сетях кадрами активной работы на левом колене в тренажерном зале.

Диас получил травму в октябре в матче с «Арсеналом». В декабре его состояние ухудшилось, и ему потребовалась операция.

Ожидается, что колумбиец вернется на поле 15 марта, когда «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.