«Ливерпуль» не сможет присоединиться к Суперлиге. Виноват в этом устав АПЛ

Британцы грамотно предусмотрели разные вероятности.

В апреле 2021 года состоялась неудачная попытка запуска европейской Суперлиги. Тогда ее частью был «Ливерпуль», но позже клуб отказался от нового турнира. Сегодня было объявлено о перезапуске проекта и резонно встал вопрос о возможном участии «мерсисайдцев».

На этот раз «Мадрид», «Барселона» и «Ювентус» представили соревнование на «60-80 команд без постоянных членов и минимум 14 играми за сезон».

Намерение в конечном счете заключается в том, чтобы заменить Лигу чемпионов. Однако даже если английские клубы захотят принять участие в новом турнире, они столкнутся с сильным давлением со стороны АПЛ.

По словам журналиста Sky Sports Каве Солхекола, клубам АПЛ может быть запрещено присоединяться к любому другому проекту.

«Клубы АПЛ не могут присоединиться к отколовшейся лиге. В справочнике АПЛ есть устав владельцев, который подписывают все владельцы клубов АПЛ. В девятом пункте устава говорится: «Мы коллективно привержены АПЛ и признаем нашу ответственность за ее поддержку. Мы не будем заниматься созданием новых форматов соревнований вне правил АПЛ».

Это означает, что «Ливерпуль», «Юнайтед», «Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» вряд ли окажутся в Суперлиге. Без этих клубов новая лига как будто бы обречена на провал.