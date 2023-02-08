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«Ливерпуль» не сможет присоединиться к Суперлиге. Виноват в этом устав АПЛ

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Британцы грамотно предусмотрели разные вероятности.

В апреле 2021 года состоялась неудачная попытка запуска европейской Суперлиги. Тогда ее частью был «Ливерпуль», но позже клуб отказался от нового турнира. Сегодня было объявлено о перезапуске проекта и резонно встал вопрос о возможном участии «мерсисайдцев».

На этот раз «Мадрид», «Барселона» и «Ювентус» представили соревнование на «60-80 команд без постоянных членов и минимум 14 играми за сезон».

Намерение в конечном счете заключается в том, чтобы заменить Лигу чемпионов. Однако даже если английские клубы захотят принять участие в новом турнире, они столкнутся с сильным давлением со стороны АПЛ.

По словам журналиста Sky Sports Каве Солхекола, клубам АПЛ может быть запрещено присоединяться к любому другому проекту.

«Клубы АПЛ не могут присоединиться к отколовшейся лиге. В справочнике АПЛ есть устав владельцев, который подписывают все владельцы клубов АПЛ. В девятом пункте устава говорится: «Мы коллективно привержены АПЛ и признаем нашу ответственность за ее поддержку. Мы не будем заниматься созданием новых форматов соревнований вне правил АПЛ».

Это означает, что «Ливерпуль», «Юнайтед», «Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» вряд ли окажутся в Суперлиге. Без этих клубов новая лига как будто бы обречена на провал.

1 комментарий

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Liverpool_YNWA
Не думаю, что без клубов АПЛ она обречена на провал, тоже самое было и с ЛЧ, когда английские клубы отказались и первые 5 кубков взял Реал и щас кичиться, мол у них 13 кубков или 14.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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