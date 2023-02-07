Появилась дата матча «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон». Смотрим обновленное расписание «красных»

Матч меду «Ливерпулем» и «Вулверхэмптона» в АПЛ должен был состояться еще в сентябре, но был перенесен из-за кончины Елизаветы II.

Теперь стала известна дата игры: команды встретятся 1 марта.

Вот как выглядит напряженный график «Ливерпуля» до конца февраля и начала марта:

«Ливерпуль» - «Эвертон», АПЛ (13 февраля)

«Ньюкасл» - «Ливерпуль», АПЛ (18 февраля)

«Ливерпуль» - «Реал Мадрид», Лига чемпионов (21 февраля)

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль», АПЛ (25 февраля)

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон», АПЛ (1 марта)

«Ливерпуль» - «МЮ», АПЛ (5 марта)