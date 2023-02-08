«В Голландии у меня был другой стиль игры»: Гакпо рассказал, как проходит его адаптация в «Ливерпуле»

Зимой Гакпо перебрался в «Ливерпуль» за 42 млн евро, но пока не смог отличиться за новый клуб. «Красные» испытывают кризис, что, очевидно, накладывает дополнительные сложности на адаптацию молодого игрока.

В интервью изданию Walk On Гакпо рассказал о своей роли в «Ливерпуле»:

«В Голландии у меня был совершенно другой стиль игры, здесь я, например, учусь прессингу. Вообще, я многому учусь и ужасно хочу знать еще больше, ведь мне это действительно нравится. У «Ливерпуля» очень качественный состав, у нас отличная команда. Я хочу играть с лучшими футболистами и выступать против лучших, потому лишь так можно совершенствоваться».

После переезда в Англию Коди провел за «красных» шесть матчей, но пока не успел забить или отдать ассист.

Как думаете, когда Гакпо покажет себя на поле?