«Пойду за ним на край света»: фанаты «Ливерпуля» не теряют веру в Клоппа

«Ливерпуль» опустился на десятую строчку турнирной таблицы АПЛ, вылетел из Кубка страны и Кубка лиги. В этом году «красные» показали худший результат среди всех команд Премьер-лиги. Такой неудачной игры при Клоппе «Ливерпуль» еще не показывал.

Некоторые поклонники «красных» винят немца в провалах команды, но большинство фанатов встали на сторону Юргена.

Болельщики делятся своим мнением в соцсетях:

💭 «Он произвел революцию в клубе. Он превратил нас из сомневающихся в верующих. Он выиграл все возможные трофеи. За последние семь лет он научил нас мечтать. Если и есть тот единственный человек, которому я бы доверил спасение команды, так это Юрген Клопп».

💭 «Теперь я официально вступил в лагерь защитников Клоппа. Никто не добьется большего успеха, чем он, особенно с такими владельцами».

💭 «Если он облажается с деньгами от катарских шейхов (вдруг клуб продадут именно им), то тогда мы поговорим. С нынешним руководством мы из этой ямы не выползем, тем более если сменим тренера».

💭 «Этот комментарий я посвещаю Юргенну Клоппа и благодарю его. Этот человек сделал все для клуба. За последние семь лет он подарил нам множество трофеев. С минимальным бюджетом он построил великолепную команду, возможно, лучшую в истории клуба. Без Клоппа этот клуб — ничто».

💭 «Однажды он перестроил команду, значит, сделает это снова. Его «Ливерпуль» выиграл все, но сейчас лидеры его команды постарели, надо это признать. Настало время перемен и смены руководства! Но увольнение Клоппа станет преступлением».

💭 «Я пойду за Юргеном Клоппом на край света. Все остальные тренеры просто не потянут эту работу. Не думаю, что смогу отвернуться от него, даже если попытаюсь».

💭 «Какие бы проблемы сейчас не испытывал «Ливерпуль», настоящий фанат никогда не станет проявлять неуважение к Клоппу. Что бы ни случилось, я буду стоять за моего тренера горой».

А изменилось ли ваше отношение к Клоппу после неудач «красных»?