Собираются ли в FSG увольнять Клоппа после поражения от «Вулверхэмптона»? Отвечаем
Юрген Клопп стал объектом для песен фанатов «Вулверхэмптона» «уволить на утро» после поражения «Ливерпуля» (3:0).
Однако, The Athletic сообщает, что FSG не намерены менять тренера команды в ближайшее время.
Юрген Клопп пользуется поддержкой владельцев «Ливерпуля» и продолжит выполнять свои обязанности на посту главного тренера вне зависимости от того, как команда завершит сезон.
Летом Клоппу дадут усилить состав, чтобы в следующем сезоне «красные» могли бороться за все трофеи.
Большинство болельщиков «Ливерпуля» продолжают поддерживать тренера и надеются, что он сможет изменить текущую ситуацию в команде.
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