Собираются ли в FSG увольнять Клоппа после поражения от «Вулверхэмптона»? Отвечаем

Юрген Клопп стал объектом для песен фанатов «Вулверхэмптона» «уволить на утро» после поражения «Ливерпуля» (3:0).

Однако, The Athletic сообщает, что FSG не намерены менять тренера команды в ближайшее время.

Юрген Клопп пользуется поддержкой владельцев «Ливерпуля» и продолжит выполнять свои обязанности на посту главного тренера вне зависимости от того, как команда завершит сезон.

Летом Клоппу дадут усилить состав, чтобы в следующем сезоне «красные» могли бороться за все трофеи.

Большинство болельщиков «Ливерпуля» продолжают поддерживать тренера и надеются, что он сможет изменить текущую ситуацию в команде.