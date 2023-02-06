В твиттере хэштег #КлоппУходи вышел в тренды, но настоящие «красные» показали, как надо поддерживать клуб в тяжелые моменты💪🏻💪🏻💪🏻

Руководство клуба тоже солидарно.

После поражения в матче АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:3) в тренды твиттера вышел хэштэг #KloppOut (#КлоппУходи).

Английские газеты на следующий день вышли с заголовками о том, что болельщики «Ливерпуля» требуют отставки тренера Юргена Клоппа, однако вот что прямо сейчас можно увидеть возле «Энфилда».

Кроме того, руководство «Ливерпуля» по-прежнему поддерживает 55-летнего немца и не собирается менять тренера. Переговоров с другими специалистами нет, несмотря на неудачи «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» хочет продолжить работу с Клоппом. Совместно с ним клуб готовится к летнему трансферному окну. Приоритетом «Ливерпуля» летом станет усиление полузащиты. В эту зону хотят подписать Джуда Беллингема («Боруссия») или Матеуша Нунеша («Вулверхэмптон»).