LFC 2020
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В твиттере хэштег #КлоппУходи вышел в тренды, но настоящие «красные» показали, как надо поддерживать клуб в тяжелые моменты💪🏻💪🏻💪🏻

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Руководство клуба тоже солидарно.

После поражения в матче АПЛ от «Вулверхэмптона» (0:3) в тренды твиттера вышел хэштэг #KloppOut (#КлоппУходи).

Английские газеты на следующий день вышли с заголовками о том, что болельщики «Ливерпуля» требуют отставки тренера Юргена Клоппа, однако вот что прямо сейчас можно увидеть возле «Энфилда».

Кроме того, руководство «Ливерпуля» по-прежнему поддерживает 55-летнего немца и не собирается менять тренера. Переговоров с другими специалистами нет, несмотря на неудачи «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Ливерпуль» хочет продолжить работу с Клоппом. Совместно с ним клуб готовится к летнему трансферному окну. Приоритетом «Ливерпуля» летом станет усиление полузащиты. В эту зону хотят подписать Джуда Беллингема («Боруссия») или Матеуша Нунеша («Вулверхэмптон»).

2 комментария

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az za
Да и глупо не верить в Клоппа из за одного проваленного сезона.... Он новую команду создает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Колесов
Вот настоящие болельщики
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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