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Любопытная статистика может объяснить причину регресса Фабиньо в этом сезоне

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Фабиньо Фабиньо
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В этом сезоне Фабиньо стал тенью самого себя. Бразилец был одним из лучших игроков на своей позиции, но его уровень заметно упал в последние месяцы. 

После ужасного выступления в матче против «Брайтона» Фабиньо остался на скамейке запасных в игре с «Вулверхэмптоном».   

В чем же причина такого регресса полузащитника? Объяснений может быть много, но есть одна крайне любопытная теория.

Еще в прошлом году спортивный аналитик под ником exceedingxpuns опубликовал в соцсетях диаграмму, иллюстрирующую зависимость игрового времени и возраста футболистов. Фабиньо, которому на момент публикации графика было 27 лет, в общем провел на поле больше минут, чем в среднем проводят на поле 34-летние игроки. В этом году бразилец выходил на матчи чаще, чем средний футболист 35-ти лет.

Фабиньо был ключевым игроком команды Клоппа с 2018 года, полузащитнику удавалось держать свой уровень до сегодняшнего дня. Учитывая выступление «Ливерпуля» во многих соревнованиях, Фабиньо провел на поле внушительное количество времени. 

Принимая во внимание интенсивность футбола Клоппа, можно предположить, что бразилец перегорел, а его физическая форма серьезно ослабла от перегрузок.

Как смотрите на такую теорию? 

2 комментария

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Егор Павлов
Саша Булычева, ты сама прочитала что за ахинею опубликовала?
0
0
0
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Mega-Torres
ШТА????🤪
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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