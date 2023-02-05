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В новом году «Ливерпуль» стал худшей командой АПЛ. Показываем на таблице

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Для «Ливерпуля» 2023 год начался откровенно плохо. С 1 января команда Клоппа показала худший результат в Премьер-лиге.

Эксперты Sky Sports поделились таблицей худших команд чемпионата Англии в этом году. «Красных» обошел даже «Борнмут», который, как и «Ливерпуль», с 1 января набрал лишь одно очко.

«Ливерпуль» набрал свое единственное очко в новом году в матче против «Челси», который закончился нулевой ничьей.

В трёх выездных встречах «красные» потерпели три поражения с общим счётом 9:1 (3:1 от «Брентфорда», 3:0 от «Брайтона» и 3:0 от «Вулверхэмптона»).

Пока в этом сезоне в таблице Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает десятую строчку, но разрыв между командой Клоппа и топ-4 первенства страны составляет уже 11 очков.

Как думаете, «Ливерпуль» сумеет выйти из кризиса в этом сезоне?

3 комментария

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Valentin Grabenovsky
ЛК, ЛЕ более реальна. вряд ли выше Челси будут
0
0
0
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Markseni
Ответ Андрей Andrey
Ливерпуль закончит в топ 4...а вот кто сдуется, мы увидим))
В топ-4 очень сомневаюсь, в лучшем случае топ-7
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Andrey
Ливерпуль закончит в топ 4...а вот кто сдуется, мы увидим))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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