В новом году «Ливерпуль» стал худшей командой АПЛ. Показываем на таблице

Для «Ливерпуля» 2023 год начался откровенно плохо. С 1 января команда Клоппа показала худший результат в Премьер-лиге.

Эксперты Sky Sports поделились таблицей худших команд чемпионата Англии в этом году. «Красных» обошел даже «Борнмут», который, как и «Ливерпуль», с 1 января набрал лишь одно очко.

«Ливерпуль» набрал свое единственное очко в новом году в матче против «Челси», который закончился нулевой ничьей.

В трёх выездных встречах «красные» потерпели три поражения с общим счётом 9:1 (3:1 от «Брентфорда», 3:0 от «Брайтона» и 3:0 от «Вулверхэмптона»).

Пока в этом сезоне в таблице Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает десятую строчку, но разрыв между командой Клоппа и топ-4 первенства страны составляет уже 11 очков.

Как думаете, «Ливерпуль» сумеет выйти из кризиса в этом сезоне?