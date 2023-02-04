«Вы знаете почему». Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча с «Вулверхэмптоном»

Знаком с его статьями.

Юрген Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста The Athletic Джеймса Пирса на пресс-конференции после игры с «Вулверхэмптоном». Он спросил, чем обусловлено такое тяжелое начало сезона команды, кроется ли причина в неправильной подготовке к матчам, моральном состоянии игроков или чем-то еще.

Вместо ответа главный тренер мерсисайдцев сказал:

«Если честно, с вами очень сложно разговаривать, я бы предпочел этого не делать. Вы знаете почему. Из-за всего того, что вы написали. Если кто-то еще задаст этот вопрос, я отвечу».

Одна из недавних статей Пирса в The Athletic содержит критику трансферной политики FSG и нежелания владельцев клуба инвестировать в полузащиту. Однако эта статья не настолько критична по отношению к FSG, чтобы оправдывать такой ответ Клоппа.

Видимо, Юрген совсем опустошен.