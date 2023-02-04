LFC 2020
Блог

«Вы знаете почему». Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста на пресс-конференции после матча с «Вулверхэмптоном»

Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы
Футбол Футбол

Знаком с его статьями.

Юрген Клопп отказался отвечать на вопрос журналиста The Athletic Джеймса Пирса на пресс-конференции после игры с «Вулверхэмптоном». Он спросил, чем обусловлено такое тяжелое начало сезона команды, кроется ли причина в неправильной подготовке к матчам, моральном состоянии игроков или чем-то еще.

Вместо ответа главный тренер мерсисайдцев сказал:

«Если честно, с вами очень сложно разговаривать, я бы предпочел этого не делать. Вы знаете почему. Из-за всего того, что вы написали. Если кто-то еще задаст этот вопрос, я отвечу».

Одна из недавних статей Пирса в The Athletic содержит критику трансферной политики FSG и нежелания владельцев клуба инвестировать в полузащиту. Однако эта статья не настолько критична по отношению к FSG, чтобы оправдывать такой ответ Клоппа.

Видимо, Юрген совсем опустошен.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Тот момент, когда вы, болельщики Великого ненавистного Ливерпуля должны, нет, обязаны вспомнить слова своего гимна...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
красава, заткнул карманного журалиста фсг, хоть так противостоит жлобам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий