«Он один из лучших примеров для нас». Клопп высоко оценил прогресс Рэшфорда и признал проблемы Фабиньо

Считает, что игрокам «Ливерпуля» стоит найти внутренние резервы.

«Конечно, некоторые игроки не достигли того уровня, которого они добивались раньше, − сказал на пресс-конференции Юрген Клопп. − Один из лучших примеров − Маркус Рэшфорд. Сравните сезон, который он провел в прошлом году и в этом.

Не уверен, что даже он сам сможет это объяснить. Вот как это происходит. Есть время между двумя крайностями, вы должны пройти через это».

Один из игроков, который изо всех сил пытается достичь уровня прошлого сезона − это Фабиньо. Недавно он уступил место в основе молодому Стефану Байчетичу. Клопп признал, что бразилец не в лучшей форме.

«Нет никаких аргументов или чего-то подобного. Он знает, что не в форме. Очень полезно, что у нас есть Стефан, так как он нам нужен. Он хочет побеждать, защищать всех и играет в футбол. На протяжении многих лет Фабиньо был просто великолепен, но в данный момент он не работает».