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«Будьте настороже!» Дарвин Нуньес рассказал, над чем активно работает, чтобы ускорить свою адаптацию в «Ливерпуле»

Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Дарвин Нуньес перебрался в «Ливерпуль» еще летом, но адаптация игрока в новой команде все еще идет. 

Уругваец почти не говорит по-английски, Дарвин признавался, что даже не понимает Клоппа. Языковой барьер серьезно усложняет процесс адаптации игрока в «Ливерпуле».

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В интервью Sky Sports Нуньес рассказал, что сейчас активно изучает новый язык:

«Я думаю, что после первых нескольких месяцев в команде дела пошли лучше. Я чувствую себя как дома. Я счастлив. Каждый раз я с нетерпением жду начала тренировок, потому что, к счастью, здесь есть люди, говорящие по-испански. Они здорово меня поддерживали и поддерживают до сих пор. Вот для чего мы здесь. Мы команда. Если мы можем помочь друг другу, это хорошо. Мои испаноговорящие одноклубники всегда помогают с переводом, потому что я до сих пор многого не понимаю. Но будьте настороже! Я хожу на курсы английского и, надеюсь, минимум через полтора года я смогу все понять».

Остается надеяться, что проблемы с языком скоро исчезнут и Нуньес сможет сконцентрироваться на футболе. 

В этом сезоне Дарвин провел за «Ливерпуль» 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.

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