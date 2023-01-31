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«Скоро он вернется и черная полоса закончится». Дарвин назвал игрока, которого больше всего не хватает «Ливерпулю»

Луис Диас Луис Диас
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Отвечая на вопрос о результатах «Ливерпуля» по ходу сезона, Дарвин Нуньес назвал несколько факторов, которые влияют на игру команды.

«У нас были взлеты и падения: мы несколько матчей выигрывали, потом проигрывали. Для нас сейчас не лучший момент, многие игроки травмированы, например, Луис Диас», - говорил Дарвин Premier League Productions.

«Луис – очень важен для нас, надеюсь, что скоро он вернется, и черная полоса закончится».

«Мы создаем много голевых моментов, но не забиваем. Нам нужно изменить наш психологический настрой, когда мы играем, вот и все».

«Я всегда мечтал играть в Европе. Теперь я в АПЛ – это очень сильный чемпионат, я продолжаю привыкать к нему. Надеюсь, что у меня тут все будет складываться удачно».

«Я верю, что мы победим в оставшихся матчах, и у нас будут шансы на место в топ-4. Все зависит от нас».

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