LFC 2020
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«Мы не понимаем друг друга, но он вселяет в меня уверенность»: Нуньес рассказал, какой совет ему дал Клопп

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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Летний переход Дарвина Нуньеса многим казался главной победой «красных» на трансферном рынке. Но восторг быстро сменился тревогой: уругваец разбазаривает слишком много моментов.

На Нуньеса обрушилась критика со стороны прессы и болельщиков. Наконец сам Дарвин в эфире Sky Sports рассказал, как Клопп помогает ему улучшить свою игру у ворот соперника:

«Он не говорит по-испански, а я не говорю по-английски, поэтому мы не понимаем друг друга! Но с тех пор, как я перешел в «Ливерпуль», он каждый день вселяет в меня уверенность. Думаю, он хочет видеть то же, что я делал в «Бенфике». Например, в матчах против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, когда я играл очень хорошо. Клопп знает мои сильные стороны. Он говорит мне, что мне нужно быть более спокойным на поле, и что мне нужно больше двигаться. Он говорит, что я очень качественный игрок. Вот чего он от меня хочет. Конечно, он также хочет, чтобы я забивал. Главное, он посоветовал мне сохранять спокойствие перед воротами соперника. Он хочет, чтобы я взял небольшую паузу перед ударом, потому что, если я буду бить на эмоциях или второпях, то результат всегда будет плохим».

В этом сезоне Нуньес сыграл за «Ливерпуль» 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три ассиста.

Ну а с преодолением языкового барьера между Нуньесом и Клоппом поможет Тиаго. У Алькантары уже есть богатый опыт, полузащитник помогает всем новичкам адаптироваться в команде. Дарвин не стал исключением.

Как вам совет Юргена? Пауза перед ударом и спокойствие помогут Нуньесу забивать больше?

4 комментария

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Александр Высочкин
Дарвин все у тебя впереди верим в тебя YOU’LL NEVER WALK ALONE
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DanissimoElMagic
Язык не пробовал учить?!
+1
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Yerkinio_
второй Магуайр
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-2
-2
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Иван Живулин
У Нуньеса всё впереди
Он лучший по работоспособности, я очень люблю его
Но лучшим на данный момент это Али
+1
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