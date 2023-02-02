Джейми Каррагер: «Лучше я потеряю любого игрока «Ливерпуля», чем потеряю Клоппа»

В этом сезоне «Ливерпуль» показывает неутешительные результаты. «Красные» уже вылетели из Кубка, в чемпионате находятся далеко за пределами четверки лучших, а в Лиге чемпионов команду ждет двухматчевое противостояние с мадридским «Реалом».

Но в клубе продолжают безоговорочно верить в Клоппа. О важности фигуры тренера в «Ливерпуле» рассказал Джейми Каррагер:

«Этот сезон будет тяжелым для «Ливерпуля», Юрген Клопп уже попробовал кое-что изменить, он не просто сидит на месте, прямо сейчас он привел в команду более молодых игроков. «Ливерпуль» перестал прессинговать, они начали отступать. Клопп пытается решить проблемы, которые у него есть прямо сейчас. Но ведь невозможно играть в футбол Клоппа без игроков уровня Клоппа, у них сейчас нет ни энергии, ни возможностей для этого. Поэтому Клопп экспериментирует, это не совсем работает. Вопрос в том, как это повлияет на будущее Клоппа в «Ливерпуле». Тренер не может постоянно проводить неудачные сезоны, это очевидно. С первого дня Клоппа в команде я говорил, что успех, которого добился «Ливерпуль», зависит от этого тренера. Как болельщик «Ливерпуля» я лучше потеряю любого игрока команды, чем потеряю Клоппа. Не думаю, что это когда-либо изменится».

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке писал в своей книге, что жалеет о решении отпустить Клоппа из Дортмунда. Ватцке выразил мысль, схожую с идеей Каррагера:

«Может, было бы лучше поменять всю команду, а не Клоппа. Потому что я понимал, что мы никогда не вернем в клуб такого тренера».

Сейчас «красные» занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Этот сезон стал худшим в эпоху «Ливерпуля» Клоппа.

Согласны с мнением Джейми?