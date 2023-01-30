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«В моей жизни бывало всякое»: Юрген Клопп толкнул философскую речь о трудностях в футболе

Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Ливерпуль» переживает худший сезон под руководством Клоппа. Клуб уже вылетел из Кубка, да и в АПЛ дела «красных» идут не самым лучшим образом.

В интервью Sky Sports Юрген рассказал о своей готовности столкнуться с трудностями: 

Jurgen Klopp makes Fabio Carvalho prediction with Liverpool star set for key role - Mirror Online

«Конечно, я хочу, чтобы все снова было легко, и в конце сезона мы бы оказались в финалах всех турниров. Но в моей жизни бывало всякое, и не всегда все складывалось удачно. Я твердо уверен в одном – чем лучше и яснее вы будете вести себя в момент спада, тем лучше будет момент подъема. Нужно проявлять уважение, транслировать правильные вещи, критиковать, но при это не сходить с ума. Нужно просто пройти через это, и тогда в конце туннеля будет не только свет, но и финалы с трофеями. Вот и все. Единственная проблема, с которой человек сталкивается в жизни, – это время. Никто не хочет ждать и терять время».

После 19-ти игр в Премьер-лиге «Ливерпуль» расположился на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.

«Красные» по-прежнему надеются пробиться в четверку лучших команд по итогам сезона, сохраняя при этом оптимизм в отношении своих шансов в Лиге чемпионов. В главном клубном турнире Европы «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом». 

Как вам речь Клоппа?

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