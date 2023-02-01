Меньше голов и ассистов, но один показатель улучшился. Сравниваем статистику Салаха этого сезона с прошлым

Мо страдает в этом сезоне.

Мохамед Салах, как и весь «Ливерпуль», в этом сезоне никак не может дотянуться до успехов сезона 2021/22.

За свою карьеру египетский нападающий выиграл три «Золотых бутсы» за наибольшее количество голов в сезоне, но в этом сезоне его результаты далеки от впечатляющих после ухода его партнера по нападению Садьо Мане и травм Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Луиса Диаса. Об этом говорил и Клопп:

«Конечно, Мо страдает. Это была хорошо отлаженная машина, тройка в атаке, всем было ясно, что мы делаем. Все от этого страдают, это ясно».

По сравнению с прошлым сезоном 30-летний форвард забивает меньше голов и отдает меньше результативных передач, но создает больше моментов.