LFC 2020
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Меньше голов и ассистов, но один показатель улучшился. Сравниваем статистику Салаха этого сезона с прошлым

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Мо страдает в этом сезоне.

Мохамед Салах, как и весь «Ливерпуль», в этом сезоне никак не может дотянуться до успехов сезона 2021/22.

За свою карьеру египетский нападающий выиграл три «Золотых бутсы» за наибольшее количество голов в сезоне, но в этом сезоне его результаты далеки от впечатляющих после ухода его партнера по нападению Садьо Мане и травм Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Луиса Диаса. Об этом говорил и Клопп:

«Конечно, Мо страдает. Это была хорошо отлаженная машина, тройка в атаке, всем было ясно, что мы делаем. Все от этого страдают, это ясно».

По сравнению с прошлым сезоном 30-летний форвард забивает меньше голов и отдает меньше результативных передач, но создает больше моментов.

1 комментарий

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Сергей Царан
Сезон так то ещё не закончен, рановато как то для такого сравнения
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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