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Джейми Каррагер: «У «Ливерпуля» действительно плохой сезон с точки зрения травм»

Ливерпуль Ливерпуль
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Выступая в эфире Sky Sports, Джейми Каррагер рассуждал о трудностях «Ливерпуля» в этом сезоне.

«У «Ливерпуля» действительно плохой сезон с точки зрения травм. Это может быть связано с невезением, это может быть связано с тем, проходит восстановление футболистов. Клуб не смог найти замену доктору Джиму Моксону, который ушел прошлым летом, не знаю, в этом проблема или нет. Но клубу нужно что-то решить с медицинским штабом».

«Я не хотел бы, чтобы мой клуб впадал в панику, тем более последние 4-5 лет «Ливерпуль» был примером для других европейских клубов. «Красные» сохраняли спокойствие во время трансферного окна, Юрген Клопп и раньше так делал, заключая успешные сделки - того же Вирджила ван Дейка он ждал некоторое время, прежде чем подписать. Конечно, если «Ливерпуль» не стал подписывать никого сейчас из-за того, что у клуба нет денег– это совершенно другое дело».

Кризис травм «Ливерпуля» еще больше усугубился в начале этой недели, когда Ибраима Конате выбыл на 3 недели, повредив подколенное сухожилие.

«Красные» были среди немногих команд Премьер-лиги, которые не усилили состав в январе.

1 комментарий

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Kossuth
Охххх. Тяжко тяжко и вот не понятно откуда корни растут, то-ли действительно проклятие медштаба из Арсенала, то-ли звезды так сложились, то-ли пепегрузили тренировками ошиблись в расчётах нагрузки..... Тема для рассуждения не на один том)
А по поводу трансферов (отднляная тема для очередных толмутов) - надо верить в команду в тренера! Да, подняли планку высоко, но прошлый сезон был шикарен (даже с учётом не взятия всего чего могли), и люди не роботы, может же быть спад в одном сезоне.... Если бы это продолжалось не один сезон подряд, можно было говорить о конце эпохи, но ИМХО пока рано сухари сушить, давайте получать удовольствие от предстоящих матчей и верить в лучшее!!!
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