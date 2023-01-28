Трент не смог скрыть раздражения, когда Клопп заменил его в матче с «Брайтоном»

В матче Кубка Англии «Ливерпуль» уступил в гостях у «Брайтона» (2:1), Трент Александр-Арнолд не смог скрыть своего разочарования, когда Юрген Клопп заменил его на 58-й минуте матча.

Трент вернулся в стартовый состав команды, хотя против «Вулверхэмптона» и «Челси» Клопп выпускал Джеймса Милнера. Однако, вчера Александр-Арнолд не смог повлиять на игру команды ни в атаке, ни в обороне.

Когда счет на табло был 1-1, то Юрген Клопп сделал тройную замену: вместо Трента вышел Милнер, вместо Эллиотта Нуньес, а вместо Кейта Хендерсон.

Харви Эллиотт вывел «Ливерпуль» вперед на 30-й минуте, но хозяева не заставили долго ждать ответа, быстро сравняв счет, а в концовке матча им удалось вырвать победу.