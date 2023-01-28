«Мы снова подвели болельщиков». Робертсон прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка и извинился перед фанатами

В четвертом раунде Кубка Англии «Брайтон» выбил «Ливерпуль» из соревнования. На последних минутах матча Митома забил и принес своей команде победу.

«Красные» второй раз за две недели уступают «Брайтону». Встреча команд в Премьер-лиге закончилась разгромом «Ливерпуля» со счетом 0:3, в Кубке команда Клоппа смотрелась лучше, но все равно проиграла.

Эндрю Робертсон прокомментировал матч и извинился перед фанатами «красных»:

«Это горькое разочарование. Матч должен был закончиться уверенной ничьей. У обеих команд были шансы на протяжении всей игры. Мы были в гораздо лучшей форме, чем две недели назад. У нас были моменты, мы играли более компактно. Но в конечном итоге мы вылетели из Кубка, и это трудно принять. От такого клуба, как «Ливерпуль», все ждут прохода до последних стадий турниров, но нам это не удалось. Нам забили на последней минуте матча последним касанием, это ужасно обидно. Нам необходимо срочно становиться лучше. Мы продолжаем это повторять, но фанатам от этого легче не становится. Мне их жалко, ведь мы расстраиваем их такими шоу, как сегодня. За воротами сегодня было полно народу, болельщики были невероятны. Мы снова подвели их».

В этом сезоне «Ливерпуль» уже проиграл 9 матчей из 31. Робертсон прав в том, что «красным» срочно нужно реабилитироваться в глазах болельщиков.

Что нужно сделать команде Клоппа, чтобы улучшить результаты? Пишите свои версии в комментариях.