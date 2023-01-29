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Болельщики «Ливерпуля» взорвали соцсети. Они в ярости от выступления одного игрока в матче против «Брайтона»

Фабиньо Фабиньо
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«Брайтон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Уже в добавленное к матчу время Митома вырвал для своей команды победу.

На 84-й минуте в игру вошел Фабиньо и почти сразу получил желтую карточку. Бразилец провел на поле около десяти минут, но успел разочаровать болельщиков «красных». В эпизоде с горчичником Фабиньо сыграл на грани и рисковал получить удаление.

Фанаты набросились на полузащитника в соцсетях:

💭 «Это двухминутное камео Фабиньо худшее появление из всех, что я видел. Ему просто повезло, что его не удалили». 

💭 «Выход Фабиньо разрушил игру «Ливерпуля». Его появление на поле стало для нас катастрофой».

💭 «Я просто больше не хочу видеть Фабиньо в футболке «Ливерпуля».   

💭 «После этого матча «Ливерпулю» необходимо срочно продать Фабиньо».

💭 «На этом с Фабиньо можно заканчивать. Он не просто бесполезен, он разрушителен». 

💭 «Вышвырнуть Фабиньо из команды! Если бы не этот идиот, мы бы забрали хотя бы ничью».

💭 «Чувак умудрился получить желтую через две минуты после выхода на поле. И это в концовке матча! Безумие, он ведь испортил нашу игру, после этого он не заслуживает играть за нас».

А как вам игра бразильца в матче против «Брайтона»?  Заслужил ли бразилец красную за свой фол?

12 комментариев

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Ненавидящий2.0
Ответ Курбан Магомедов
Вот вот , как сегодня помню тот матч , Фабиньо выдал много крутых сезонов чтоб после неудачного сезона быть таким категоричным
у него же вроде как недавно родился ребёнок, недосыпы, всякое такое, что связано с детьми до года и прочие трудности, а память у некоторых и правда короткая и нулевая благодарность за вклад в прошлые успехи команды
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zabo
Ответ aseke
Не в Фабиньо дело, он качественный опорник. Вся игра в этом сезоне развалилась.
Был...
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Хасан Акбаев
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
интересна реакция этих же горе болельщиков на удаление джеррарда за 60 секунд после выхода на замену, в матче с принципальным МЮ
Джеррард настолько легендарен что имеет бесконечный кредит доверия. Один только Стамбул чего стоит.
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art57
удаление, имхо, мог поломать на весь сезон или сезоны
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aseke
Не в Фабиньо дело, он качественный опорник. Вся игра в этом сезоне развалилась.
+1
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al
разве там можно было ещё что-то испортить?
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mj23.net
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
интересна реакция этих же горе болельщиков на удаление джеррарда за 60 секунд после выхода на замену, в матче с принципальным МЮ
Ну могу процитировать болел Ливерпуля:
"Absolute fucking moron. Unbelievable and inexcusable from him. What a joke."
"Even Pelé lasted longer on the pitch than Gerrard" [Пеле выходил на поле]
"Is the consensus fuck Gerrard now?"
"Gerrard should be fucking ashamed of himself"
"Gerrard is dumb and Skrtel is scum."
"Ah for fuck sake Gerrard. I’ll probably get downvoted for this, but he’s effectively fucked us out of the title now and probably Champions League this year, what a stupid foul"
+2
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kostylb
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
интересна реакция этих же горе болельщиков на удаление джеррарда за 60 секунд после выхода на замену, в матче с принципальным МЮ
суть в том, что его замена это байчетич, который полноценно на 90 минут его заменить не может, просидел бы на банке этот сезон, но нет, фсг решили опорника не покупать
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Курбан Магомедов
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
интересна реакция этих же горе болельщиков на удаление джеррарда за 60 секунд после выхода на замену, в матче с принципальным МЮ
Вот вот , как сегодня помню тот матч , Фабиньо выдал много крутых сезонов чтоб после неудачного сезона быть таким категоричным
+14
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+14
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
интересна реакция этих же горе болельщиков на удаление джеррарда за 60 секунд после выхода на замену, в матче с принципальным МЮ
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Слава Молотов
напомнило "болгары восхитились"
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kostylb
от фабиньо и фсг уже действительно рвет пятую точку
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