Болельщики «Ливерпуля» взорвали соцсети. Они в ярости от выступления одного игрока в матче против «Брайтона»

«Брайтон» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Уже в добавленное к матчу время Митома вырвал для своей команды победу.

На 84-й минуте в игру вошел Фабиньо и почти сразу получил желтую карточку. Бразилец провел на поле около десяти минут, но успел разочаровать болельщиков «красных». В эпизоде с горчичником Фабиньо сыграл на грани и рисковал получить удаление.

Фанаты набросились на полузащитника в соцсетях:

💭 «Это двухминутное камео Фабиньо худшее появление из всех, что я видел. Ему просто повезло, что его не удалили».

💭 «Выход Фабиньо разрушил игру «Ливерпуля». Его появление на поле стало для нас катастрофой».

💭 «Я просто больше не хочу видеть Фабиньо в футболке «Ливерпуля».

💭 «После этого матча «Ливерпулю» необходимо срочно продать Фабиньо».

💭 «На этом с Фабиньо можно заканчивать. Он не просто бесполезен, он разрушителен».

💭 «Вышвырнуть Фабиньо из команды! Если бы не этот идиот, мы бы забрали хотя бы ничью».

💭 «Чувак умудрился получить желтую через две минуты после выхода на поле. И это в концовке матча! Безумие, он ведь испортил нашу игру, после этого он не заслуживает играть за нас».

А как вам игра бразильца в матче против «Брайтона»? Заслужил ли бразилец красную за свой фол?