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Эллиотт – лучший, Фабиньо – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брайтона»

Харви Эллиотт Харви Эллиотт
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Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Фабиньо Фабиньо
Футбол Футбол

В четвертом раунде Кубка Англии «Ливерпуль» отправился в гости к «Брайтону». Последняя встреча команд закончилась поражением «красных» со счетом 0:3. Ту игру Клопп назвал худшей в своей карьере.

Кубковый матч мог стать для «Ливерпуля» отличным шансом на реванш, который, увы, не состоялся. Счет был открыт на 30-й минуте. Салах прошел по флангу, отдал передачу забегающему в штрафную Эллиотту. Харви в касание отправил мяч в дальний угол ворот. 

«Брайтон» ответил через девять минут. После розыгрыша углового Трент выбил мяч из своей штрафной. Лэмпти с подбора сильно пробил по воротам, мяч отрикошетил от Данка и нырнул в ворота Алиссона. «Красные» пропустили довольно обидный гол.

Казалось, больше никто отличиться не сумеет и командам предстоит повторная встреча. Но на 92-й минуте Митома после навеса Эступиньяна головой отправляет мяч под перекладину.

«Брайтон» наносит «красным» очередное болезненное поражение и выбивает команду Клоппа из турнира.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Брайтона»

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