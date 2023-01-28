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Хосеп Гвардиола: «Матчи «Ливерпуля» я смотрел чаще всего и многому научился»

Ливерпуль Ливерпуль
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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«Я многому научился, наблюдая за игрой «Ливерпуля». Именно матчи этой команды я смотрел чаще всего по очевидным причинам – «Ливерпуль» один из наших сильнейших соперников последних лет, рано или поздно они вернут свою мощь», - цитирует Пепа Гвардиолу Liverpool Echo.

«Я знаю клуб, знаю тренера и футболистов. Я старался повторить что-то, если мне это было близко. Я чувствую, когда могу адаптировать какой-то прием со своей командой. И это не то, что соперник был успешен, поэтому я сделал «copy&paste», так это не работает».

Противостояние «Сити» и «Ливерпуля» - одно из самых ярких в Англии. «Красные» - пока единственная команда, которая смогла прервать гегемонию «Сити» в АПЛ за последние пять лет.

3 комментария

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Ненавидящий2.0
манся с шарктимом тоже матчи Ливерпуля чаще смотрят, чем матчи МС
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vladimir.kostrichko
Не смотря на мою неприязнь к Пепу очень нравится как он уважает конкурентов....Не похоже на неадекватных фанатов сити, которые называют Ливерпуль мешком и середняком....Все таки хороший соперник..Но Пеп я думаю должен как-нибудь пойти в такой клуб, где все его хотелки не будут удовлетворять и покажет всем реально кто он....
+2
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+2
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Дима Колесов
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