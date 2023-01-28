Хосеп Гвардиола: «Матчи «Ливерпуля» я смотрел чаще всего и многому научился»

«Я многому научился, наблюдая за игрой «Ливерпуля». Именно матчи этой команды я смотрел чаще всего по очевидным причинам – «Ливерпуль» один из наших сильнейших соперников последних лет, рано или поздно они вернут свою мощь», - цитирует Пепа Гвардиолу Liverpool Echo.

«Я знаю клуб, знаю тренера и футболистов. Я старался повторить что-то, если мне это было близко. Я чувствую, когда могу адаптировать какой-то прием со своей командой. И это не то, что соперник был успешен, поэтому я сделал «copy&paste», так это не работает».

Противостояние «Сити» и «Ливерпуля» - одно из самых ярких в Англии. «Красные» - пока единственная команда, которая смогла прервать гегемонию «Сити» в АПЛ за последние пять лет.