📹«Эвертон» готов на все, чтобы подчеркнуть свое отличие от «Ливерпуля»: приводим нелепый пример
Всем известно о вечном противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона», в этой связи можно вспомнить забавный инцидент, произошедший год назад.
Болельщики «Эвертона» попросили рабочих заменить красные дорожные конусы (видимо напоминавшие им о «Ливерпуле») рядом с тренировочной базой клуба на синие.
Вот насколько принципиально соперничество между клубами!
Ps: а что если, они подготавливают заповедник? Ну для этих самых, ну тех, что и за Нефтепроушину глорят? Не могу написать слово, верботен.