📹«Эвертон» готов на все, чтобы подчеркнуть свое отличие от «Ливерпуля»: приводим нелепый пример

Всем известно о вечном противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона», в этой связи можно вспомнить забавный инцидент, произошедший год назад.

Болельщики «Эвертона» попросили рабочих заменить красные дорожные конусы (видимо напоминавшие им о «Ливерпуле») рядом с тренировочной базой клуба на синие.

Вот насколько принципиально соперничество между клубами!