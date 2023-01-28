LFC 2020
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📹«Эвертон» готов на все, чтобы подчеркнуть свое отличие от «Ливерпуля»: приводим нелепый пример

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Всем известно о вечном противостоянии «Ливерпуля» и «Эвертона», в этой связи можно вспомнить забавный инцидент, произошедший год назад.

Болельщики «Эвертона» попросили рабочих заменить красные дорожные конусы (видимо напоминавшие им о «Ливерпуле») рядом с тренировочной базой клуба на синие.

Вот насколько принципиально соперничество между клубами!

4 комментария

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KIK90
Ответ А.В. Бубнов
А что об этом говорит ПДД?) Ps: а что если, они подготавливают заповедник? Ну для этих самых, ну тех, что и за Нефтепроушину глорят? Не могу написать слово, верботен.
Бубник вечный диванный критик
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red Line
Это ж на сколько комплексовать нужно!))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
А что об этом говорит ПДД?)

Ps: а что если, они подготавливают заповедник? Ну для этих самых, ну тех, что и за Нефтепроушину глорят? Не могу написать слово, верботен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Борисенко
На следующий сезон будет у них "значимое" отличия, это Чемпионшип вместо АПЛ...
+6
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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