Сколько потратил «Ливерпуль» по сравнению с «большой шестеркой» в Премьер-лиге? Цифры просто поражают

И как продолжать бороться?

По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» в этом сезоне потратил меньше всего средств на трансферном рынке по сравнению с другими клубами «большой шестерки» Премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Челси», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные» потратили 81,27 миллион фунтов стерлингов прошлым летом, что было самым низким показателем в «большой шестерке», как сообщает The Athletic.

«Арсенал» (118,9 млн фунтов) был вторым с конца. Дальше идут «Манчестер Сити» (125,6 млн фунтов), «Тоттенхэм» (152,9 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (214,2 млн фунтов) и «Челси» (253,79 млн фунтов).

Учитывая, что «Ливерпуль» продал на общую сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов таких игроков, как Такуми Минамино, Садьо Мане, Бен Дэвис и Неко Уильямс, чистые расходы «красных» за лето составляют 8,6 миллиона фунтов стерлингов.

Эти чистые расходы — мелочь по сравнению с «Челси» (204,5 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (203,9 млн фунтов), «Манчестер Сити» (125,6 млн фунтов), «Тоттенхэмом» (118 млн фунтов) и «Арсеналом» (97,4 млн фунтов).

«Ливерпуль» подписал Коди Гакпо в январе за 37 миллионов фунтов стерлингов. Его подписание увеличило чистые расходы мерсисайдцев за сезон до 50 миллионов фунтов стерлингов, но по сравнению с чистыми расходами других топ-клубов бережливость «Ливерпуля» поражает.

Это объясняет возмущение болельщиков отсутствием инвестиций FSG в команду. В ответ американские владельцы ищут новых инвесторов, которые помогут финансировать расходы клуба в будущем.

Очевидно, что «Ливерпулю» сложно конкурировать со своими соперниками при таких тратах.