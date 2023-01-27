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Сколько потратил «Ливерпуль» по сравнению с «большой шестеркой» в Премьер-лиге? Цифры просто поражают

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И как продолжать бороться?

По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» в этом сезоне потратил меньше всего средств на трансферном рынке по сравнению с другими клубами «большой шестерки» Премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Челси», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные» потратили 81,27 миллион фунтов стерлингов прошлым летом, что было самым низким показателем в «большой шестерке», как сообщает The Athletic.

«Арсенал» (118,9 млн фунтов) был вторым с конца. Дальше идут «Манчестер Сити» (125,6 млн фунтов), «Тоттенхэм» (152,9 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (214,2 млн фунтов) и «Челси» (253,79 млн фунтов).

Учитывая, что «Ливерпуль» продал на общую сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов таких игроков, как Такуми Минамино, Садьо Мане, Бен Дэвис и Неко Уильямс, чистые расходы «красных» за лето составляют 8,6 миллиона фунтов стерлингов.

Эти чистые расходы — мелочь по сравнению с «Челси» (204,5 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (203,9 млн фунтов), «Манчестер Сити» (125,6 млн фунтов), «Тоттенхэмом» (118 млн фунтов) и «Арсеналом» (97,4 млн фунтов).

«Ливерпуль» подписал Коди Гакпо в январе за 37 миллионов фунтов стерлингов. Его подписание увеличило чистые расходы мерсисайдцев за сезон до 50 миллионов фунтов стерлингов, но по сравнению с чистыми расходами других топ-клубов бережливость «Ливерпуля» поражает.

Это объясняет возмущение болельщиков отсутствием инвестиций FSG в команду. В ответ американские владельцы ищут новых инвесторов, которые помогут финансировать расходы клуба в будущем.

Очевидно, что «Ливерпулю» сложно конкурировать со своими соперниками при таких тратах.

9 комментариев

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alim_liver_kz
Благодаря таким жмотам владельцем, Ливерпуль сейчас тот кем является. Люди быстро забывают из какого говна клуб вытащили. Я не защищаю янков, но это факт. В начале владельцев можно было понять, команда была средняя, не было больших доходов от ТВ и рекламы. Приходилось покупать ноунеймов и делать в звезд. Но сейчас все изменилось, клуб больше зарабатывает, его доходы позваляют делать хорошие покупки . А на деле, если считать с 2020 года, самые нормальные приобритения клуба, это Гакпо (42млн), Нуньес (75млн), Диас (45млн), Конате(45млн) и Жота (45млн). Первые две еще не разыгрались, а из последних только Диас себя показал. Жота очень давно хорошо играл, в начале дебюта, а сейчас второй сезон как постоянно травмирован. Конате тоже временами показывает хороший футбол, но тоже травматичен.
Исходя из всего этого естественно напрашивается, Фабиньо, Хендерсон, Ван Дейк, Салах, Фирмино, Матип, Робертсон вечно должны играть в тот интенсивный футбол который ставит Клопп? Тот же Трент, молод, амбициозен, но без качественной подмены как он может играть постоянно на высоком уровне? А ему на замену покупает молодого зеленого шотландца. А вместо стареюших Фаб, Хендо и Тиаго берут молодых Карвальо и Эллиот. Впрочем Эллиот вообще больше фланговый нападающий а не полузащитник, который каждый матч доказывает своей игрой, когда выходит в полузащиту. Клуб за последние 3-4 года вообще не покупал качественного полузащитника, последним был Тиаго. И пришел он свои в 29, скорее красиво доигрывать карьеру, а не тащит рояль один. А сейчас тащит, потому что некому.
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Мокеле-Мбембе
Заголовок из газеты "Вечерняя Москва"
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Александр Высочкин
Ответ vladimir.kostrichko
Привет Александр...Вот мечтаю увидеть Ливерпуль хоть на один сезон мешком .Но блин они настолько поэкономили,что даже если на 500 лямов накупят чисто игроков,то в минус не уйдут.....Когда же эти америкосы отвяжутся от клуба...Выдоили досуха.
Владимир привет полностью согласен. Когда Клоппа приглашали в Ливерпуль он поставил условие что трансферами распоряжаться будет он а Американцы положили на него наживаюца за счёт клуба вон уже молодёжь за всех отдуваеться мне уже Клоппа жалко
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vladimir.kostrichko
У Ливерпуля не владельцы а позорище....ФСГ аут...Руки прочь от Клоппа.
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vladimir.kostrichko
Ответ Александр Высочкин
Американские жмоты
Привет Александр...Вот мечтаю увидеть Ливерпуль хоть на один сезон мешком .Но блин они настолько поэкономили,что даже если на 500 лямов накупят чисто игроков,то в минус не уйдут.....Когда же эти америкосы отвяжутся от клуба...Выдоили досуха.
+4
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+4
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Александр Высочкин
Американские жмоты
+6
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+6
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А.В. Бубнов
Ответ Санжар Уразбаев
Вечно мы будем экономить?, пока другие покупают что хотят
Пока другие покупают, что хотят, вы покупаете весьма недорого игроков.
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Заяцволк
Аренду Артура посчитали ? 4.5 млн между прочим !
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Санжар Уразбаев
Вечно мы будем экономить?, пока другие покупают что хотят
+1
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