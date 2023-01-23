«Клопп звонит почти каждый день». Фабрицио Романо утверждает, что Юрген настаивает на трансфере Джуда в «Ливерпуль»

Ни для кого не секрет, что «Ливерпуль» входит в число клубов, борющихся за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Фабрицио Романо рассказал, что Юрген Клопп настаивает на трансфере англичанина в «Ливерпуль» и регулярно узнает новости о ситуации с футболистом «Боруссии»:

«Джуд – невероятный игрок, но я думаю, что дортмундской «Боруссии» будет очень сложно сохранить его в команде еще на один сезон. За кулисами ситуация просто сумасшедшая. Все крупные клубы заинтересованы в игроке. Мне сказали, что Юрген Клопп звонит руководству почти каждый день, чтобы узнать новости о ситуации с Джудом. Конечно, «Челси» хочет качественного полузащитника, Беллингем им нравится. «Манчестер Сити» тоже участвует в гонке, «Реал» следит за ситуацией. Это серьезная битва».

В этой гонке у «Мадрида» и «Сити» есть важное преимущество перед «Ливерпулем» – они почти наверняка сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «красным» будет непросто попасть в главный клубный турнир Европы.