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«Клопп звонит почти каждый день». Фабрицио Романо утверждает, что Юрген настаивает на трансфере Джуда в «Ливерпуль»

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Ни для кого не секрет, что «Ливерпуль» входит в число клубов, борющихся за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Футбол. Чемпионат Англии. Юрген Клопп хочет видеть хавбека дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема в "Ливерпуле" - Прессбол

Фабрицио Романо рассказал, что Юрген Клопп настаивает на трансфере англичанина в «Ливерпуль» и регулярно узнает новости о ситуации с футболистом «Боруссии»:

«Джуд – невероятный игрок, но я думаю, что дортмундской «Боруссии» будет очень сложно сохранить его в команде еще на один сезон. За кулисами ситуация просто сумасшедшая. Все крупные клубы заинтересованы в игроке. Мне сказали, что Юрген Клопп звонит руководству почти каждый день, чтобы узнать новости о ситуации с Джудом. Конечно, «Челси» хочет качественного полузащитника, Беллингем им нравится. «Манчестер Сити» тоже участвует в гонке, «Реал» следит за ситуацией. Это серьезная битва».

В этой гонке у «Мадрида» и «Сити» есть важное преимущество перед «Ливерпулем» –  они почти наверняка сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а «красным» будет непросто попасть в главный клубный турнир Европы.

4 комментария

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Daniel
Че там с Беллингемом?
https://youtu.be/r0rIx7EVcTE
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санжар Уразбаев
Комментарий удален
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Александр Высочкин
Ответ Александр Чижов
Ещё проще!!!Нужно просто выиграть ЛЧ
Согласен задача сложная но в принципе выполнимая все в наших руках
0
0
0
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Александр Чижов
Ответ Александр Высочкин
Если хотим Белленгема нужно попадать в четверку, а уж потом трести Генри. Ливерпулю это посилам YOU’LL NEVER WALK ALONE
Ещё проще!!!Нужно просто выиграть ЛЧ
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Если хотим Белленгема нужно попадать в четверку, а уж потом трести Генри. Ливерпулю это посилам YOU’LL NEVER WALK ALONE
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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