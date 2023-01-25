LFC 2020
Блог

Похоже, «Ливерпуль» изменит конфигурацию в атаке – все ради Салаха

Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Клубы
Футбол Футбол

«Ливерпуль» находится в настолько тяжелом положении, что представить их в зоне ЛЧ к концу чемпионата очень трудно. Кроме травм, у Клоппа появились проблемы с сыгранностью основного состава – Юрген пытается найти новые связки, однако успехов не много.

В матче с «Челси» немец выставил тройку полузащиты Тиаго-Байчетич-Кейта, которая здорово сыграла с «Вулверхэмптоном» в кубке, но не была такой надежной против лондонцев.

Как сообщает Echo, в «Ливерпуле» также есть план изменить позицию некоторых нападающих и сыграть с Мохамедом Салахом в центре поля в роли оттянутого форварда. Учитывая креативные способности египтянина, можно ожидать больше опасных моментов. Сейчас Мо – второй лучший в команде по ожидаемым ассистам.

Дарвин Нуньес будет играть на левом фланге, в то время как Коди Гакпо – на правом, где обычно играет Салах.

Так выглядит на бумаге.

Юрген Клопп обеспокоен результативностью Салаха: ожидалось, что непопадание Египта на чемпионат мира принесет сыграет Мохамеду на пользу, однако этого не произошло.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bimurzayevb@icloud.com
Зачем? Гакпо же в ПСВ играл левого вингера, верните туда его со смещением в центр, Нуньеса в центр со смещением влево и Салах на своей позиции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ненавидящий2.0
когда-нибудь (даже вернее будет сказать: уже очень скоро) придётся научится играть вообще без Салаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ Vitalijus Bilevicius
ну было бы интересно почитать оригинал новости, но, к сожалению, в этом блоге они незапарываются с оригиналами
Абсолютли солидарен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ Sergey Kuznetsov
О Ливерпуль Эхо мне известно, но я бы не стал ставить под сомнение ее компетентность. Новость ерунда полнейшая
ну было бы интересно почитать оригинал новости, но, к сожалению, в этом блоге они незапарываются с оригиналами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
Ответ Vitalijus Bilevicius
Газет с названием Echo в мире много, но подозреваю, что речь о Liverpool Echo, которая является главной ливерпульской газетой, так что ничего странного в источнике не вижу
О Ливерпуль Эхо мне известно, но я бы не стал ставить под сомнение ее компетентность. Новость ерунда полнейшая
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S-B
Ответ dan11
неуверенная и медленная игра команды в атаке и в целом приводит к тому, что против салаха всегда есть и игрок и подстраховка... раньше при тройке салах фирмино мане соперники просто не успевали и не могли закрыть с подстраховкой всех... сейчас без проблем... ну и позиция глубоко справа конечно тоже ограничивает...
Ну и надо чуток удивлять соперников, а то они уже научились подстраиваться и закрывать Салаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalijus Bilevicius
Ответ Sergey Kuznetsov
что это за странный источник? лучше сделаю вид, что не видел эту порнографию
Газет с названием Echo в мире много, но подозреваю, что речь о Liverpool Echo, которая является главной ливерпульской газетой, так что ничего странного в источнике не вижу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
что это за странный источник?
лучше сделаю вид, что не видел эту порнографию
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dan11
неуверенная и медленная игра команды в атаке и в целом приводит к тому, что против салаха всегда есть и игрок и подстраховка...
раньше при тройке салах фирмино мане соперники просто не успевали и не могли закрыть с подстраховкой всех... сейчас без проблем...
ну и позиция глубоко справа конечно тоже ограничивает...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий