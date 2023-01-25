Похоже, «Ливерпуль» изменит конфигурацию в атаке – все ради Салаха

«Ливерпуль» находится в настолько тяжелом положении, что представить их в зоне ЛЧ к концу чемпионата очень трудно. Кроме травм, у Клоппа появились проблемы с сыгранностью основного состава – Юрген пытается найти новые связки, однако успехов не много.

В матче с «Челси» немец выставил тройку полузащиты Тиаго-Байчетич-Кейта, которая здорово сыграла с «Вулверхэмптоном» в кубке, но не была такой надежной против лондонцев.

Как сообщает Echo, в «Ливерпуле» также есть план изменить позицию некоторых нападающих и сыграть с Мохамедом Салахом в центре поля в роли оттянутого форварда. Учитывая креативные способности египтянина, можно ожидать больше опасных моментов. Сейчас Мо – второй лучший в команде по ожидаемым ассистам.

Дарвин Нуньес будет играть на левом фланге, в то время как Коди Гакпо – на правом, где обычно играет Салах.

Так выглядит на бумаге.

Юрген Клопп обеспокоен результативностью Салаха: ожидалось, что непопадание Египта на чемпионат мира принесет сыграет Мохамеду на пользу, однако этого не произошло.