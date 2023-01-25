Похоже, «Ливерпуль» изменит конфигурацию в атаке – все ради Салаха
«Ливерпуль» находится в настолько тяжелом положении, что представить их в зоне ЛЧ к концу чемпионата очень трудно. Кроме травм, у Клоппа появились проблемы с сыгранностью основного состава – Юрген пытается найти новые связки, однако успехов не много.
В матче с «Челси» немец выставил тройку полузащиты Тиаго-Байчетич-Кейта, которая здорово сыграла с «Вулверхэмптоном» в кубке, но не была такой надежной против лондонцев.
Как сообщает Echo, в «Ливерпуле» также есть план изменить позицию некоторых нападающих и сыграть с Мохамедом Салахом в центре поля в роли оттянутого форварда. Учитывая креативные способности египтянина, можно ожидать больше опасных моментов. Сейчас Мо – второй лучший в команде по ожидаемым ассистам.
Дарвин Нуньес будет играть на левом фланге, в то время как Коди Гакпо – на правом, где обычно играет Салах.
Так выглядит на бумаге.
Юрген Клопп обеспокоен результативностью Салаха: ожидалось, что непопадание Египта на чемпионат мира принесет сыграет Мохамеду на пользу, однако этого не произошло.
лучше сделаю вид, что не видел эту порнографию
раньше при тройке салах фирмино мане соперники просто не успевали и не могли закрыть с подстраховкой всех... сейчас без проблем...
ну и позиция глубоко справа конечно тоже ограничивает...