«Ливерпуль» хочет расстаться с Куивином Келлехером. На это есть определенная причина 💸

Никакого отдыха для Алиссона.

Надежный журналист The Athletic Джеймс Пирс заявил, что «Ливерпуль» собирается продать Куивина Келлехера, чтобы собрать деньги на переход Джуда Беллингема.

Сам ирландец больше хочет играть первым номером и регулярно получать игровое время, чего он вряд ли сможет добиться на «Энфилде», поскольку Алиссон — очевидный лидер в борьбе за это место под руководством Клоппа.

Пирс не уточнил, хотят ли «красные» продать вратаря в этом месяце или уже летом.

Келлехер провел всего 3 матча за первую команду «Ливерпуля» в этом сезоне — все в Кубке английской лиги.