LFC 2020
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«Ливерпуль» хочет расстаться с Куивином Келлехером. На это есть определенная причина 💸

Ливерпуль Ливерпуль
Куивин Келлехер Куивин Келлехер
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Никакого отдыха для Алиссона.

Надежный журналист The Athletic Джеймс Пирс заявил, что «Ливерпуль» собирается продать Куивина Келлехера, чтобы собрать деньги на переход Джуда Беллингема.

Сам ирландец больше хочет играть первым номером и регулярно получать игровое время, чего он вряд ли сможет добиться на «Энфилде», поскольку Алиссон — очевидный лидер в борьбе за это место под руководством Клоппа.

Пирс не уточнил, хотят ли «красные» продать вратаря в этом месяце или уже летом.

Келлехер провел всего 3 матча за первую команду «Ливерпуля» в этом сезоне — все в Кубке английской лиги.

14 комментариев

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alim_liver_kz
Будет ошибкой. В перспективе отличная замена Алиссона. Отдать в аренду на 2 года. А потом видно будет. А деньги на Джуда пусть руководство даст, жмотяры. По Заботной ведомости как раз будет освобождение, уйдут АОЧ, Кейта, Артур, плюс Филипса продадите
+2
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+2
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Николай Дягель
Ответ Александр Высочкин
Зачем продавать Келахера что других нет на продажу там что у руководства крыша поехала такого больше не найдете. Тресите Генри
Зачем трясти кого то , надо избовляться от баласта ,а его собралось уже много.
+2
0
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Аслан Бакиров
Если с арсеналовским медперсоналом вылетит и Алли кто будет на воротах? что херня творится у красных братья?
0
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dnssda
Супер вратарь. Разве что с правом обратного выкупа в любое трансферное окно.
+2
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Ненавидящий2.0
Я бы не продавал. Отличный кипер.
+3
0
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Андрей БелаРУС
Если жмоты американские продадут Келлехера, да ещё и в английский клуб , то это будет прямое усиление противника Ливерпуля ...
+5
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Андрей БелаРУС
Чтобы собрать деньги на Беллингема ..?🤦‍♂️
Чтобы появились деньги на Беллингема, продайте клуб арабам и деньги появятся не только на Беллингема, но и на двух Мбаппе!
А Келлехер отличный вратарь, как по мне ,так и вообще ни чем не уступающий Алиссону .
+5
0
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glavredaktor
Ответ Александр Высочкин
Зачем продавать Келахера что других нет на продажу там что у руководства крыша поехала такого больше не найдете. Тресите Генри
А если он уже хочет наконец стать первым номером, а не сидеть ещё 5 лет под Алиссоном?
+1
0
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Макс Зубишин
выглядит логичным, потому что ему уже 24 - пора играть первым номером
+3
0
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Сергей Ка
Келлехер хорош и молод. Если у клуба амбиции, то продавать его кощунство. На Джуда деньги обязаны быть и без его продажи. Плюс в команде немерено балласта, от которого надо избавится в первую очередь и причём давно.
+8
0
+8
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altair057
Выглядит на очередную утку
0
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0
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Александр Высочкин
Зачем продавать Келахера что других нет на продажу там что у руководства крыша поехала такого больше не найдете. Тресите Генри
+11
0
+11
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Red Scouser
Очень зря, такого второго кипера не найдешь сейчас
+17
-1
+16
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Сергей Смирнов
Очень жаль если уйдёт, отличный вратарь будет у кого то.
+13
0
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