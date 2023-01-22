Юрген Клопп: «Если бы все остальные 999 игр были такими же, как с «Челси», я не уверен, что достиг бы отметки в 1000»

«Давайте начнем с того, что если бы остальные 999 матчей были бы такими, как этот против «Челси», то я не уверен, что смог бы добраться до отметки в 1000! Но это особенный матч!», - признался Юрген Клопп ВВС.

«Я приехал в «Ливерпуль» на восьмой тур в 2015 году, а это значит, что за последние 8 лет я пропустил только 8 матчей – это невероятное путешествие для меня».

«По завершении карьеры у меня будет время, чтобы подумать об этом, но сегодня эта цифра – не главное, это было просто обычный матч, частично он мне понравится».

«Ливерпуль» сыграл вничью (0:0) с «Челси» - эта встреча стала 1000-й в тренерской карьере Юргена Клоппа. Контракт немецкого специалиста с английским клубом заканчивается в 2026 году.