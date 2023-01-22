🤼♂️ Фанаты «Ливерпуля» и «Челси» устроили драку возле паба. Она протекала по сюжету игры
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Не зря же Хабиб приехал.
В сети появилось видео, как болельщики «Ливерпуля» нападают на фанатов «Челси» в местном пабе после того, как команды разделили в субботу на «Энфилде» очки.
На видео показано, как несколько молодых людей бросают стеклянные бутылки в паб, в котором сидят фанаты «Челси».
Затем драка переходит на улицу, где лондонцы начинают мстить обидчикам, и теперь уже лондонцы бросают бутылки обратно в мерсисайдцев.
Согласно сообщениям, полиция прибыла на место происшествия вскоре после драки, которая рядом с парком Стэнли.
В Москве и не такое было. Так,что это детский сад скорее)
До этого момента, думал, что их объединяет любовь не к спорту а к деньгам...
ничего вообще серьезного, скорее смешное, ведь подойти ближе очкуют