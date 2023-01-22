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🤼‍♂️ Фанаты «Ливерпуля» и «Челси» устроили драку возле паба. Она протекала по сюжету игры

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Не зря же Хабиб приехал.

В сети появилось видео, как болельщики «Ливерпуля» нападают на фанатов «Челси» в местном пабе после того, как команды разделили в субботу на «Энфилде» очки.

На видео показано, как несколько молодых людей бросают стеклянные бутылки в паб, в котором сидят фанаты «Челси».

Затем драка переходит на улицу, где лондонцы начинают мстить обидчикам, и теперь уже лондонцы бросают бутылки обратно в мерсисайдцев.

Согласно сообщениям, полиция прибыла на место происшествия вскоре после драки, которая рядом с парком Стэнли.

17 комментариев

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Яйца Тен Хага
У меня во дворе школа стоит. Так вот, там куда более серьезнее замесы среди школьников происходят (;
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Андрей Andrey
Победила дружба😂😂 счёт 0:0 никто никому морду не набил...так поталкались. Кстати там сам Поттер мелькал в кадре😂
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CFCheadhunter
Мда, это не околофутбол, а околопаб…
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Coyote_toxa
Как будто подростки какие-то. Это разве драка?
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Экселлент
В итоге Должунчику наложили 12 швов😄
+2
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+2
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alim_liver_kz
А как вообще тут определили которые скаузеры, а которые пенсионеры? Может вообще это болельщики Эвертона? Может это вообще в Саутгемптоне было?
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А.В. Бубнов
Ответ Ненавидящий2.0
кучка болванов (тут должно быть немного другое слово в рифму, но писать ####### одним можно, а другим нет)
Кучка подростков, судя по щупленьким фигурам.
В Москве и не такое было. Так,что это детский сад скорее)
+1
0
+1
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А.В. Бубнов
Ответ Vadiay
Дикари...
Это нефтепроушцы пришли претензии предьявлять челсюкам, что их клуб не выиграл у Ненавистного Ливерпуля достаточно принципиальный матч)
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А.В. Бубнов
Ответ РДШ
Пенсионеров вы там гоняли, а против кавказцев-борцу у вас очко жимжим
Так что, там хабибята снова на Лобова быкуют толпой?
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А.В. Бубнов
Интересно, а чьи фанаты позавчера вечером бились у пунка ставок? Фз как правильно их называть.
До этого момента, думал, что их объединяет любовь не к спорту а к деньгам...
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Vadiay
Дикари...
0
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Томаш Спенсер
Один Челсимэн всю толпу портовую разогнал 😎👍
+1
-2
-1
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РДШ
Ответ rospierdolator
Только толпой на одного не боятся) Жалкое зрелище. Не удивительно, что в Марселе их гоняли как котов помойных.
Пенсионеров вы там гоняли, а против кавказцев-борцу у вас очко жимжим
0
-4
-4
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Ненавидящий2.0
кучка болванов (тут должно быть немного другое слово в рифму, но писать ####### одним можно, а другим нет)
+3
0
+3
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S.Laposter
Малые решили выпендрится
ничего вообще серьезного, скорее смешное, ведь подойти ближе очкуют
0
0
0
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rospierdolator
Только толпой на одного не боятся) Жалкое зрелище. Не удивительно, что в Марселе их гоняли как котов помойных.
+3
-4
-1
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Marcs
Детский сад
+6
0
+6
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