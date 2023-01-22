🤼‍♂️ Фанаты «Ливерпуля» и «Челси» устроили драку возле паба. Она протекала по сюжету игры

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Не зря же Хабиб приехал.

В сети появилось видео, как болельщики «Ливерпуля» нападают на фанатов «Челси» в местном пабе после того, как команды разделили в субботу на «Энфилде» очки.

На видео показано, как несколько молодых людей бросают стеклянные бутылки в паб, в котором сидят фанаты «Челси».

Затем драка переходит на улицу, где лондонцы начинают мстить обидчикам, и теперь уже лондонцы бросают бутылки обратно в мерсисайдцев.

Согласно сообщениям, полиция прибыла на место происшествия вскоре после драки, которая рядом с парком Стэнли.