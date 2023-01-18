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Nike выпускает форму «Ливерпуля» в сотрудничестве с Леброном Джеймсом. Фаны называют ее отвратительной

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Nike выпускает форму «Ливерпуля» в сотрудничестве с Леброном Джеймсом, который является акционером Fenway Sports Group.

Фанаты недовольны изображениями комплекта, считают дизайн не самый привлекательный.

Вот как будет выглядеть предполагаемый дизайн и некоторые отзывы фанатов:

 

«Это уродливо, мне больше не нужна клубная одежда, чтобы опустошить мой банковский счет».

«Выглядит лучше, чем в утечке, но логотип Леброна все еще уродливый. Он выглядит как случайный логотип китайской строительной компании».

«Клуб и Nike делают футболку, похожую на бейсбольную, но она должна быть коллаборацией баскетбола и футбола».

«Это отвратительно».

«Похоже на то, как мы сейчас играем».

«Поздравляю с созданием худшего комплекта, который я когда-либо видел в своей жизни».

1 комментарий

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А.В. Бубнов
Пора фанатам заказывать форму у портных, такую какая радует глаз)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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