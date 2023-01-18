Nike выпускает форму «Ливерпуля» в сотрудничестве с Леброном Джеймсом. Фаны называют ее отвратительной
Nike выпускает форму «Ливерпуля» в сотрудничестве с Леброном Джеймсом, который является акционером Fenway Sports Group.
Фанаты недовольны изображениями комплекта, считают дизайн не самый привлекательный.
Вот как будет выглядеть предполагаемый дизайн и некоторые отзывы фанатов:
«Это уродливо, мне больше не нужна клубная одежда, чтобы опустошить мой банковский счет».
«Выглядит лучше, чем в утечке, но логотип Леброна все еще уродливый. Он выглядит как случайный логотип китайской строительной компании».
«Клуб и Nike делают футболку, похожую на бейсбольную, но она должна быть коллаборацией баскетбола и футбола».
«Это отвратительно».
«Похоже на то, как мы сейчас играем».
«Поздравляю с созданием худшего комплекта, который я когда-либо видел в своей жизни».
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