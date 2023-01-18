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Что Клопп сказал игрокам после победы над «Вулверхэмптоном»? Редкая похвала за последнее время

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген Клопп говорил со СМИ после победы «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии и рассказал, что игрокам нужно напомнить о том, что значит побеждать в игре.

«Мы были компактны, мы были вместе, мы играли в действительно хороший футбол».

«Мы забили отличный гол. Будь я вратарем, я бы не ожидал удара в тот момент от Харви.

Помимо этого игра была намного лучше, очевидно, что она полностью отличалась от предыдущей, и я очень доволен этим. Все индивидуальные выступления были хорошими.

Я сказал ребятам после игры, что вот оно - когда ты хорошо играешь и выигрываешь. Мы уже не можем вспомнить, когда это было так в последний раз, но сегодня мы очень счастливы».

 

1 комментарий

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А.В. Бубнов
Он сказал: Шайзе!! 8ачнм выиграли? Эллллиот!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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