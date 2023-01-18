Что Клопп сказал игрокам после победы над «Вулверхэмптоном»? Редкая похвала за последнее время

Юрген Клопп говорил со СМИ после победы «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии и рассказал, что игрокам нужно напомнить о том, что значит побеждать в игре.

«Мы были компактны, мы были вместе, мы играли в действительно хороший футбол».

«Мы забили отличный гол. Будь я вратарем, я бы не ожидал удара в тот момент от Харви.

Помимо этого игра была намного лучше, очевидно, что она полностью отличалась от предыдущей, и я очень доволен этим. Все индивидуальные выступления были хорошими.