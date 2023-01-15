«Реального интереса нет». Liverpool Echo опровергает слухи о скорой продаже «Ливерпуля»

В воскресенье The Telegraph опубликовал статью, в которой утверждалось, что процесс продажи «Ливерпуля» идет полным ходом.

Сегодня Liverpool Echo опроверг эту новость, сообщив, что к покупке «красных» нет «реального интереса». Они ссылаются на «надежные источники в США», которые предоставили им эту информацию.

Новости о продаже «Ливерпуля» появились в ноябре, но активного интереса со стороны компаний и какого-либо прогресса в этом вопросе пока нет.

FSG по-прежнему стремится продать стратегическую долю акций в клубе, но не все акции сразу.