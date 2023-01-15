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«Реального интереса нет». Liverpool Echo опровергает слухи о скорой продаже «Ливерпуля»

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В воскресенье The Telegraph опубликовал статью, в которой утверждалось, что процесс продажи «Ливерпуля» идет полным ходом.

Сегодня Liverpool Echo опроверг эту новость, сообщив, что к покупке «красных» нет «реального интереса». Они ссылаются на «надежные источники в США», которые предоставили им эту информацию.

Новости о продаже «Ливерпуля» появились в ноябре, но активного интереса со стороны компаний и какого-либо прогресса в этом вопросе пока нет.

FSG по-прежнему стремится продать стратегическую долю акций в клубе, но не все акции сразу.

1 комментарий

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versalio
Теперь будут постоянно "мусолить" эту тему. Продажа или не продажа сейчас не приоритет, приоритет должен быть выход из игрового кризиса. А иначе все остальное не имеет смысла.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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