Клопп назвал матч «Ливерпуля» против «Брайтона» худшим в своей карьере

«Ливерпуль» потерпели в АПЛ крупнейшее поражение почти за два года. «Красные» уступили «Брайтону» со счетом 0:3.

В беседе с журналистами Клопп назвал эту встречу худшей в своей карьере:

«Я не могу припомнить худшей игры. Не только в «Ливерпуле», но и в других клубах. Это полностью моя ответственность. Выглядели ли мы так, будто все поняли, что я говорил перед матчем? Ведь у нас те же проблемы, что и на прошлой неделе. Мы проигрываем в ключевых эпизодах, отдаем мяч сопернику. Поздравляю «Брайтон», он провел превосходный матч против слабого соперника, но мы все же им помогли».

«Брайтон» обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице. После 18-ти матчей в Премьер-лиге «красные» набрали 28 очков и расположились на девятой строчке.

Как считаете, сумеет ли Клопп исправить ситуацию и затащить свою команду в зону еврокубков к концу сезона?