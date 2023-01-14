LFC 2020
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Клопп извинился за поражение «Ливерпуля» от «Брайтона» перед выездным сектором фанатов «красных»

Юрген Клопп Юрген Клопп
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В 20-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 0:3. «Красные» потерпели в АПЛ крупнейшее поражение почти за два года.

После финального свистка камера запечатлела Юргена Клоппа, который извинялся перед выездным секторов фанатов «Ливерпуля»:

«Брайтон» не только обыграл команду Клоппа, но и обошел ее в турнирной таблице. После 18-ти матчей «красные» расположились на девятой строчке АПЛ.

С чем связываете такое крупное поражение «Ливерпуля»? Делитесь мнением в комментариях.

6 комментариев

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А.В. Бубнов
Как уже ранее было, у Юргена спад в 7 сезоне. Есть огромная вероятность,.что в этот раз мы увидим то, чего еще не видели: 8 сезон.
Охохр, как бы не началось всё сначала... Они возьмут ещё титулы, а мы в МЮ будем всего лишь деклассировать Нефтепроушину...
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Александр Чижов
Ах да забыл совсем,Алисон красавчик,если бы не он,было бы хуже чем с Астон-Виллой
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Александр Чижов
А вот здесь не согласен!!Клопп выбрал состав на матч,да травмы есть,но выпусти не Окса,который уже все амбиции растерял,а Карвальо,который играл бы с удовольствием!!!Замени Фабиньо,замени Хендо,замени Салаха в конце концов,но никакущий же был!!!Дай молодежи сыграть,без Нуньеса тяжко,но есть быстрая молодежь!!Остался без Мане,пожинай плоды
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newhood@icloud.com
Жаль старика… а еще Тьяго и Алисона , больше никого не жаль
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+2
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alim_liver_kz
Золотое правило: " Выигрывает команда, проигрывает - тренер"
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van
Клопп последний кто виноват в такой ситуации. Без него намного хуже было бы
+4
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+3
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