Клопп извинился за поражение «Ливерпуля» от «Брайтона» перед выездным сектором фанатов «красных»

В 20-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде уступил «Брайтону» со счетом 0:3. «Красные» потерпели в АПЛ крупнейшее поражение почти за два года.

После финального свистка камера запечатлела Юргена Клоппа, который извинялся перед выездным секторов фанатов «Ливерпуля»:

«Брайтон» не только обыграл команду Клоппа, но и обошел ее в турнирной таблице. После 18-ти матчей «красные» расположились на девятой строчке АПЛ.

С чем связываете такое крупное поражение «Ливерпуля»? Делитесь мнением в комментариях.