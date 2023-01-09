🎥 Беллингема попросили подписать книгу Трента. На видео попала реакция Джуда

В этом сезоне Джуд Беллингем стал самым желанным трансфером для каждого европейского гранда.

Сейчас в борьбе за англичанина лидируют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Переманить игрока в свой клуб пытается не только руководство команд, но и болельщики. Один фанат «красных» подошел к делу ответственно и креативно.

«Боруссия» отправилась на сборы в Малагу, где среди прочего провела товарищеский матч против «Фортуны» из Дюссельдорфа. Дортмунд победил со счетом 5:1, а Беллингем записал на свой счет ассист. После встречи к Джуду подошел фанат и попросил у англичанина автограф, протянув игроку книгу Трента.

Когда Беллингем увидел обложку, на его лице появилась широкая улыбка. К сожалению, на видео нет звука, но эмоции полузащитника говорят больше любых слов:

Болельщиков «красных» очень порадовала реакция Джуда. Они поспешили поделиться своим восторгом в соцсетях:

💭 «Этот парень просто необходим полузащите моей команды».

💭 «Я бы попросил его подписать футболку «Ливерпуля» с его именем и восьмым номером».

💭 «Надеюсь, фанат подсунул ему контракт с «красными». Хороший ход!»

💭 «Трент и Джуд были бы таким мощным дуэтом! Не могу перестать об этом думать».

💭 «Я буквально разревусь, если он не перейдет в нашу команду».

💭 «Да, Джуд, просто напиши там свое имя. Не нужно читать то, что написано мелким шрифтом».

Конечно, реакция Джуда по большому счету ничего не значит. Но личные связи между игроками могут существенно повлиять на трансфер футболиста.

Осталось выяснить, что сказал Беллингем, увидев книгу Трента.