Суперкомпьютер назвал главного конкурента «Ливерпуля» за попадание в зону ЛЧ. Это не «МЮ»

Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight обновил свой прогноз на исход Премьер-лиги.

После 17-ти матчей в чемпионате «Ливерпуль» отстает от зоны ЛЧ на семь очков. Но команда Клоппа до сих пор считается претендентом на место в четверке лучших команд лиги.

При этом, согласно обновленным прогнозам суперкомпьютера, по итогам сезона «красные» займут лишь пятое место в турнирной таблице.

Вероятность попадания клуба в зону ЛЧ оценивается в 48%. Интересно, что главным соперником «Ливерпуля» за четвертую строчку станет не «Манчестер Юнайтед», который занимает эту позицию сейчас, а «Ньюкасл». Их шансы на зону Лиги чемпионов оцениваются в 49%.

Как считаете, сбудется ли прогноз суперкомпьютера?