«Ливерпуль» занял третье место в списке команд, забивших больше всего голов в 2022 году. На первой строчке клуб из АПЛ
По данным Transfermarkt, в прошлом году «Ливерпуль» был одной из самых результативных команд Европы. «Красные» забили 127 голов в 60 матчах.
В 2022 году «Ливерпуль» уступил лишь двум клубам – «Манчестер Сити» и «Баварии».
Рейтинг команд из топ-5 европейских лиг по количеству голов в 2022 году
1. «Манчестер Сити» – 54 матча, 139 голов;
2. «Бавария» – 45 матчей, 132 гола;
3. «Ливерпуль» – 60 матчей, 127 голов;
4. «ПСЖ» – 46 матчей, 122 гола;
5. «Лейпциг» – 51 матч, 119 голов;
6. «Реал» – 53 матча, 116 голов;
7. «Наполи» – 43 матча, 101 гол;
8. «Барселона» – 50 матчей, 101 гол;
9. «Марсель» – 53 матча, 97 голов;
10. «Ренн» – 44 матча, 94 гола;
Как вам такое достижение «Ливерпуля»? Смогут ли «красные» в 2023 году забраться выше в этом рейтинге?
КРАТКО И ЯСНО...
ЩЕ ИМА СРИВ...
ВИЖТЕ ГОДИНИТЕ НА ИГРАЧИТЕ...
ВИЖТЕ БРОЯ МАЧОВЕ...
ВИЖТЕ КОЛКО ИГРАЧА ВЗЕХА УЧАСТИЕ НА СП 22!
ВИЖТЕ КОЛКО ЧОВЕКА СА МИНАЛИ ПРЕЗ ЛАЗАРЕТА -21!!!
СЕГА ЯСНО ЛИ Е -
ЗАЩО ЛИВИ В МОМЕНТА...
Е ЕДВА 6_ТИИИ...
ВСЯКА КРУША...
СИ ИМА ОПАШКА!!!!!