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«Ливерпуль» занял третье место в списке команд, забивших больше всего голов в 2022 году. На первой строчке клуб из АПЛ

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По данным Transfermarkt, в прошлом году «Ливерпуль» был одной из самых результативных команд Европы. «Красные» забили 127 голов в 60 матчах.

Liverpool beat Villarreal to reach Champions League final | Football News | Al Jazeera

В 2022 году «Ливерпуль» уступил лишь двум клубам – «Манчестер Сити» и «Баварии». 

Рейтинг команд из топ-5 европейских лиг по количеству голов в 2022 году

1. «Манчестер Сити» – 54 матча, 139 голов;

2. «Бавария» – 45 матчей, 132 гола;

3. «Ливерпуль» – 60 матчей, 127 голов;

4. «ПСЖ» – 46 матчей, 122 гола;

5. «Лейпциг» – 51 матч, 119 голов;

6. «Реал» – 53 матча, 116 голов;

7. «Наполи» – 43 матча, 101 гол;

8. «Барселона» – 50 матчей, 101 гол;

9. «Марсель» – 53 матча, 97 голов;

10. «Ренн» – 44 матча, 94 гола;

Как вам такое достижение «Ливерпуля»? Смогут ли «красные» в 2023 году забраться выше в этом рейтинге?

1 комментарий

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Огнян Георгиев
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КОГАТО СЕ ЗАТИЧАХМЕ ДА ПЕЧЕЛИМ ВЪТРЕШНИТЕ ТЕНЕКЕТА - КАЗАХ - НА ГЛАС -
КРАТКО И ЯСНО...

ЩЕ ИМА СРИВ...

ВИЖТЕ ГОДИНИТЕ НА ИГРАЧИТЕ...

ВИЖТЕ БРОЯ МАЧОВЕ...

ВИЖТЕ КОЛКО ИГРАЧА ВЗЕХА УЧАСТИЕ НА СП 22!

ВИЖТЕ КОЛКО ЧОВЕКА СА МИНАЛИ ПРЕЗ ЛАЗАРЕТА -21!!!

СЕГА ЯСНО ЛИ Е -
ЗАЩО ЛИВИ В МОМЕНТА...
Е ЕДВА 6_ТИИИ...

ВСЯКА КРУША...
СИ ИМА ОПАШКА!!!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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