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В сеть утекло фото возможной формы «Ливерпуля» на следующий сезон. Дизайн отсылает к комплектам из прошлого «красных»

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Footy Headlines поделился фотографией возможной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.

В дизайне использован красный цвет как основной. Воротник и манжеты выполнены в белом цвете. Взгляните:

Футболка напоминает домашний комплект «красных» от Reebok, который игроки носили с 1998 по 2000 год. А тот дизайн, в свою очередь, отсылал к форме «Ливерпуля» 60-х и 70-х годов.

Как вам такой дизайн? Делитесь мнением в комментариях.

1 комментарий

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fafnerboy
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Опять какая-то безликая хрень.
Чувак покупал на Энфилде форму в 19м году, черную, с именем Ван Дейка - вот она вжвивую красиво смотрится. Не "Венеция", конечно, но всё же.
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