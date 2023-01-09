В сеть утекло фото возможной формы «Ливерпуля» на следующий сезон. Дизайн отсылает к комплектам из прошлого «красных»

Footy Headlines поделился фотографией возможной формы «Ливерпуля» на следующий сезон.

В дизайне использован красный цвет как основной. Воротник и манжеты выполнены в белом цвете. Взгляните:

Футболка напоминает домашний комплект «красных» от Reebok, который игроки носили с 1998 по 2000 год. А тот дизайн, в свою очередь, отсылал к форме «Ливерпуля» 60-х и 70-х годов.

Как вам такой дизайн? Делитесь мнением в комментариях.