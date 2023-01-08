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🎥 Трогательный жест Харви Эллиотта после матча «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

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Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Футбол Футбол

В Кубке Англии «Ливерпуль» не смог одолеть «Вулверхэмптон». Встреча закончилась со счетом 2:2, матч будет переигран.

Эллиотт не забыл о самых маленьких фанатах «красных». После матча Харви подарил свою футболку мальчику с картонной табличкой. Полузащитник отбил пятюни, обнял и сфотографировался с детьми. Очень красивый жест:

И пусть результат встречи скорее огорчил фанатов «Ливерпуля», эти маленькие болельщики унесут с «Энфилда» лишь положительные эмоции.

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