Только один игрок «Ливерпуля» входит в двадцатку самых дорогих футболистов мира. Это не Салах

CIES Football Observatory представила обновленный рейтинг самых дорогих игроков планеты.

В двадцатку списка попал лишь один игрок «Ливерпуля» – Луис Диас. Колумбиец также стал единственным представителем «красных», чья трансферная стоимость оценивается выше 100 млн евро.

CIES оценила Диаса в 107 млн евро. Звезды «Манчестер Сити» Фил Фоден (200,5 млн евро), Эрлинг Холанд (174,9 млн евро) и Родри (117 млн ​​евро) – единственные игроки Премьер-лиги, стоимость которых выше, чем у колумбийца.

Дарвин Нуньес (81,8 млн евро) и Трент Александер-Арнолд (79,6 млн евро) – другие игроки «Ливерпуля», которые входят в топ-20 самых дорогих футболистов АПЛ.

Трансферная стоимость Мохамеда Салаха оценивается в 71,3 млн евро. Стоимость египтянина заметно упала с тех пор, как ему исполнилось 30 лет.

Как считаете, Диас заслуженно попал в двадцатку самых дорогих игроков планеты?