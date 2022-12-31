Гакпо рассказал, что был близок к переходу в «МЮ» и еще один клуб АПЛ

«Ливерпуль» подписал Коди Гакпо за 37 млн фунтов без учета бонусов. Контракт с голландцем рассчитан на 6 лет.

За талантливым игроком гонялись многие гранды, интерес к Коди вырос еще больше после его уверенной игры на ЧМ в Катаре. А по информации некоторых источников, «Манчестер Юнайтед» даже сделал Гакпо приоритетом на зимнее трансферное окно.

Интерес «красных дьяволов» подтвердил и сам голландец в беседе с изданием Mirror:

«Это было трудное лето, очень напряженный период. Я пытался успокоиться, но это было тяжело. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге ничего не вышло. Поступало предложение и от «Лидса». Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли я должен туда переходить, а когда тебя терзают сомнения – это плохой знак».

Вероятно, «красные дьяволы» не смогли подписать Коди по финансовым причинам. Издание The Times писало, что «Юнайтед» не смог повторить предложение «Ливерпуля», так как бюджет клуба на зиму минимален.

Гакпо все же встретится и с «МЮ», и с «Лидсом», но в качестве соперника.

Рады, что Коди все же оказался в «Ливерпуле»?