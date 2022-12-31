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Джейми Каррагер: «Ливерпулю» нужно подписать еще одного Джини Вейналдума вместе с Беллингемом следующим летом»

Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
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Джейми Каррагер рассказал, каких игроков «Ливерпулю» следует подписать летом.

«Джуд Беллингем – это полузащитник, которому нравится идти вперед, забивать голы и делать ассисты. Было бы потрясающе, если бы «Ливерпулю» удалось его заполучить».

«Сейчас полузащиту «Ливерпуля» не назовешь высокоэнергичной. У команды есть молодые игроки, и они достаточно техничны – я говорю о Эллиотте и Карвалью, но им не хватает энергии. Джуд Беллингем поможет в этом плане, но Клоппу нужен кто-то, кто будет отрабатывать в обороне – второй Вейналдум».

«Красные» в числе фаворитов в борьбе за Беллингема, им придется заплатить крупную сумму «Боруссии», чтобы заполучить игрока. Это повлияет на планы Юргена Клоппа и заставит оказаться от нескольких трансферов.

Однако, если к лету у «Ливерпуля» появятся новые владельцы, Клопп может получить гигантский бюджет, который позволит ему подписать несколько качественных игроков и создать команду, которая сможет бросить вызов на всех фронтах в следующем сезоне.

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